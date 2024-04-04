Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Хочуть помститися Україні — як теракт у "Крокусі" вплинув на процес мобілізації в РФ arrow

Хочуть помститися Україні — як теракт у "Крокусі" вплинув на процес мобілізації в РФ

4 квітня 2024 10:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хочуть помститися Україні — як теракт у "Крокусі" вплинув на процес мобілізації в РФ
Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство оборони РФ заявило про те, що російських містах значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом. Основний мотив — нібито помста тим, хто причетний до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що намагання Кремля безпідставно притягнути Україну до атаки на торговий центр таки виявилися успішними. 

Про це йдеться у звіті ISW.

Читайте також:

Збільшення кількості охочих росіян воювати 

"Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що напад на Крокус Сіті Хол 22 березня спричинив значне збільшення числа російських претендентів на службу за контрактом на тлі повідомлень про спроби Росії збільшити формування збройних сил цієї весни", — написали в ISW, говорячи про збільшення кількості охочих воювати в РФ. 

За даними Міноборони РФ, за останні десять днів контракти на військову службу уклали майже 16 тисяч росіян. Переважна більшість охочих вказали основним мотивом помсту тим, хто причетний до теракту в "Крокусі". 

Аналітики зазначають, що спроби Кремля неправдиво притягнути Україну до атаки на торговельний центр таки спрацювали. 

Зрештою, російське Міноборони намагається одночасно проводити дві інформаційні спецоперації. Відомство хоче показати росіян як таких, які готові служити з метою помститися, а також переконати інших вступати на військову службу й таким чином виправдати агресію в Україні. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують 1 червня мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб

До слова, російські окупанти суттєво збільшили кількість механізованих наземних штурмів по усій лінії фронту за останні два тижні.

війна
росіяни
ТРЦ
окупанти
війна в Україні
Строкова служба
Росія
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК