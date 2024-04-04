Хочуть помститися Україні — як теракт у "Крокусі" вплинув на процес мобілізації в РФ

Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони РФ заявило про те, що російських містах значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом. Основний мотив — нібито помста тим, хто причетний до теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що намагання Кремля безпідставно притягнути Україну до атаки на торговий центр таки виявилися успішними.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Збільшення кількості охочих росіян воювати

"Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що напад на Крокус Сіті Хол 22 березня спричинив значне збільшення числа російських претендентів на службу за контрактом на тлі повідомлень про спроби Росії збільшити формування збройних сил цієї весни", — написали в ISW, говорячи про збільшення кількості охочих воювати в РФ.

За даними Міноборони РФ, за останні десять днів контракти на військову службу уклали майже 16 тисяч росіян. Переважна більшість охочих вказали основним мотивом помсту тим, хто причетний до теракту в "Крокусі".

Аналітики зазначають, що спроби Кремля неправдиво притягнути Україну до атаки на торговельний центр таки спрацювали.

Зрештою, російське Міноборони намагається одночасно проводити дві інформаційні спецоперації. Відомство хоче показати росіян як таких, які готові служити з метою помститися, а також переконати інших вступати на військову службу й таким чином виправдати агресію в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують 1 червня мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб.

До слова, російські окупанти суттєво збільшили кількість механізованих наземних штурмів по усій лінії фронту за останні два тижні.