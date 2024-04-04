Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти збільшили кількість механізованих бригад по усій лінії фронту — в ISW назвали ризики arrow

Окупанти збільшили кількість механізованих бригад по усій лінії фронту — в ISW назвали ризики

4 квітня 2024 08:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти збільшили кількість механізованих бригад по усій лінії фронту — в ISW назвали ризики
Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти суттєво збільшили кількість механізованих наземних штурмів по усій лінії фронту за останні два тижні. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають декілька пояснень цьому. Зокрема, ворог хоче скористатися нестачею техніки в Україні до прибуття очікуваної допомоги від Заходу, або наступ відбувається паралельно з посиленням обстрілів по усій країні. 

Про це йдеться у звіті ISW

Читайте також:

Збільшення російських штурмів на фронті

"Російські війська збільшили кількість і розмір механізованих наземних штурмів на окремих ділянках лінії фронту протягом останніх двох тижнів, що свідчить про помітне загальне збільшення російської механізованої штурмової операції на всьому театрі бойових дій", — кажуть в ISW, говорячи про збільшення кількості штурмів з боку росіян. 

Там додають, що, до прикладу, 20 березня стало відомо про відбиття українськими силами великого штурму на Лиманському напрямку. Тоді опублікували геолокаційні кадри, на яких видно знищену техніку ворога біля Тернів.

Пізніше, 30 березня, ЗСУ зупинили наступ армії РФ поблизу населеного пункту Тоненьке, що на захід від Авдіївки. 

"Під час штурму поблизу Тоненьке українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП", — кажуть про втрати ворога під час штурму Тоненького. 

Наступ поблизу Тернів окупанти намагалися повторити, ймовірно, 3 квітня. 

У чому причина

Фахівці ISW наводять декілька причин посилення наступів:

  • росіяни хочуть скористатися певними погодними умовами до того, як навесні багниста місцевість стане більш помітною та ускладнить механізовану маневрову війну;
  • росіяни хочуть скористатися нестачею техніки в України до прибуття очікуваної допомоги Заходу;
  • росіяни збільшують штурми одночасно зі збільшення обстрілів по усій країні.

 Нагадаємо, за останню добу російські окупанти завдали 85 авіаційних ударів по цивільному населенню. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені. 

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Збройні сили України зможуть відбити ймовірний ракетний удар з боку Білорусі.

війна
ЗСУ
росіяни
окупанти
війна в Україні
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК