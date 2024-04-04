Окупанти збільшили кількість механізованих бригад по усій лінії фронту — в ISW назвали ризики

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти суттєво збільшили кількість механізованих наземних штурмів по усій лінії фронту за останні два тижні. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають декілька пояснень цьому. Зокрема, ворог хоче скористатися нестачею техніки в Україні до прибуття очікуваної допомоги від Заходу, або наступ відбувається паралельно з посиленням обстрілів по усій країні.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Збільшення російських штурмів на фронті

"Російські війська збільшили кількість і розмір механізованих наземних штурмів на окремих ділянках лінії фронту протягом останніх двох тижнів, що свідчить про помітне загальне збільшення російської механізованої штурмової операції на всьому театрі бойових дій", — кажуть в ISW, говорячи про збільшення кількості штурмів з боку росіян.

Там додають, що, до прикладу, 20 березня стало відомо про відбиття українськими силами великого штурму на Лиманському напрямку. Тоді опублікували геолокаційні кадри, на яких видно знищену техніку ворога біля Тернів.

Пізніше, 30 березня, ЗСУ зупинили наступ армії РФ поблизу населеного пункту Тоненьке, що на захід від Авдіївки.

"Під час штурму поблизу Тоненьке українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП", — кажуть про втрати ворога під час штурму Тоненького.

Наступ поблизу Тернів окупанти намагалися повторити, ймовірно, 3 квітня.

У чому причина

Фахівці ISW наводять декілька причин посилення наступів:

росіяни хочуть скористатися певними погодними умовами до того, як навесні багниста місцевість стане більш помітною та ускладнить механізовану маневрову війну;

росіяни хочуть скористатися нестачею техніки в України до прибуття очікуваної допомоги Заходу;

росіяни збільшують штурми одночасно зі збільшення обстрілів по усій країні.

Нагадаємо, за останню добу російські окупанти завдали 85 авіаційних ударів по цивільному населенню. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені.

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Збройні сили України зможуть відбити ймовірний ракетний удар з боку Білорусі.