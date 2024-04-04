Хотят отомстить Украине — как теракт в "Крокусе" повлиял на процесс мобилизации в РФ

Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ

Министерство обороны РФ заявило о том, что в российских городах значительно возросло количество желающих вступить на военную службу по контракту. Основной мотив — якобы отомстить тем, кто причастен к теракту в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что попытки Кремля безосновательно привлечь Украину к атаке на торговый центр оказались успешными.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Увеличение количества желающих россиян воевать

"Министерство обороны России (МО) заявило, что нападение на Крокус Сити Холл 22 марта повлекло за собой значительное увеличение числа российских претендентов на службу по контракту на фоне сообщений о попытках России увеличить формирование вооруженных сил этой весной", — написали в ISW, говоря об увеличении количества желающих воевать в РФ.

По данным Минобороны РФ, за последние десять дней контракты на военную службу заключили около 16 тысяч россиян. Подавляющее большинство желающих указали основным мотивом месть тем, кто причастен к теракту в "Крокусе".

Аналитики отмечают, что попытки Кремля неправдиво привлечь Украину к атаке на торговый центр сработали.

В конце концов, российское Минобороны пытается одновременно проводить две информационные спецоперации. Ведомство хочет показать россиян как готовых служить с целью отомстить, а также убедить других вступать на военную службу и таким образом оправдать агрессию в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что россияне планируют 1 июня мобилизовать не менее 300 тысяч человек.

К слову, российские оккупанты существенно увеличили количество механизированных наземных штурмов по всей линии фронта за последние две недели.