Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Хотят отомстить Украине — как теракт в "Крокусе" повлиял на процесс мобилизации в РФ arrow

Хотят отомстить Украине — как теракт в "Крокусе" повлиял на процесс мобилизации в РФ

4 апреля 2024 10:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Хотят отомстить Украине — как теракт в "Крокусе" повлиял на процесс мобилизации в РФ
Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство обороны РФ заявило о том, что в российских городах значительно возросло количество желающих вступить на военную службу по контракту. Основной мотив — якобы отомстить тем, кто причастен к теракту в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что попытки Кремля безосновательно привлечь Украину к атаке на торговый центр оказались успешными.

Об этом говорится в отчете ISW.

Читайте также:

Увеличение количества желающих россиян воевать

"Министерство обороны России (МО) заявило, что нападение на Крокус Сити Холл 22 марта повлекло за собой значительное увеличение числа российских претендентов на службу по контракту на фоне сообщений о попытках России увеличить формирование вооруженных сил этой весной", — написали в ISW, говоря об увеличении количества желающих воевать в РФ.

По данным Минобороны РФ, за последние десять дней контракты на военную службу заключили около 16 тысяч россиян. Подавляющее большинство желающих указали основным мотивом месть тем, кто причастен к теракту в "Крокусе".

Аналитики отмечают, что попытки Кремля неправдиво привлечь Украину к атаке на торговый центр сработали.

В конце концов, российское Минобороны пытается одновременно проводить две информационные спецоперации. Ведомство хочет показать россиян как готовых служить с целью отомстить, а также убедить других вступать на военную службу и таким образом оправдать агрессию в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что россияне планируют 1 июня мобилизовать не менее 300 тысяч человек.

К слову, российские оккупанты существенно увеличили количество механизированных наземных штурмов по всей линии фронта за последние две недели.

война
россияне
ТРЦ
оккупанты
война в Украине
Срочная служба
Россия
ТЦ Крокус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК