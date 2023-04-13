Ходжес заявив, що витік документів Пентагону щодо ЗСУ не позначиться на контрнаступі

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес. Фото: google.com

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не вплине на контрнаступ ЗСУ. За його словами, українська сторона має бути менше "засмучена" можливими наслідками, ніж американська, яка показала свою "вразливість".

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю Голосу Америки.

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"Один із витоків полягав у тому, що США, вочевидь, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б або безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже відправили Україні", — сказав Ходжес.

За його словами, саме цей приклад, що США прослуховує уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним.

Ходжес зазначив, що якщо звіт про нестачу боєприпасів в України є правдивим, адміністрація США повинна намагатися передати їх у більших масштабах та розглянути питання надання літаків.

Генерал-лейтенант США у відставці закликав надати допомогу, винищувачами, тактичними ракетами АТАСМS, снарядами або різними типами високоточних засобів більшої дальності, які дозволили б змусити РФ не використовувати Крим як місце для ракетних атак по Україні.

"Чому б нам не допомогти Україні придушити Чорноморський флот, що перебуває в Севастополі, або ВПС Росії, або безпілотники, які запускають із Криму?", — додав Ходжес.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, що представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.