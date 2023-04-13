Ходжес заявил, что утечка документов Пентагона о ВСУ не отразится на контрнаступлении

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. Фото: google.com

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на контрнаступление ВСУ. По его словам, украинская сторона должна быть менее "расстроена" возможными последствиями, чем американская, показавшая свою "уязвимость".

Об этом Ходжес заявил в интервью Голосу Америки.

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"Одна из истоков состояла в том, что США, очевидно, прослушивают разговоры внутри правительства Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли Южная Корея согласиться на продажу боеприпасов, которые мы могли либо непосредственно передать Украине, либо могли бы заменить то, что мы уже отправили Украине ", — сказал Ходжес.

По его словам, именно этот пример, который США прослушивает правительство Южной Кореи, пытаясь понять, к чему они склоняются, был самым разрушительным.

Ходжес отметил, что если отчет о нехватке боеприпасов у Украины правдив, администрация США должна пытаться передать их в больших масштабах и рассмотреть вопрос предоставления самолетов.

Генерал-лейтенант США в отставке призвал оказать помощь истребителями, тактическими ракетами АТАСМS, снарядами или разными типами высокоточных средств большей дальности, которые позволили бы заставить РФ не использовать Крым как место для ракетных атак по Украине.

"Почему бы нам не помочь Украине подавить находящийся в Севастополе Черноморский флот или ВВС России, или беспилотники, которые запускают из Крыма?", — добавил Ходжес.

Напомним, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины - подделка и спецоперация российских спецслужб.