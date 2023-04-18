Ховають у мерзлу землю і не кажуть рідним: під Іркутськом знайшли невідомий цвинтар вагнерівців

На Олександрівському цвинтарі зайнято могилами чотири гектари із двадцяти. Фото: волонтери "Люди Байкала"

Під Іркутськом виявили невідомий цвинтар загиблих в Україні військових. Він розташований поруч з відомим похованням вагнерівців на Олександрівському кладовищі. Перше — "Алея героїв" із 13 могил біля центрального входу, друге — 53 могили найманців ПВК "Вагнер" у дальньому кутку цвинтаря.

Про це повідомляють журналісти видання "Люди Байкала".

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Про смерть деяких із похованих родичі дізналися від журналістів. У "Вагнері" кажуть, що такого цвинтаря взагалі не існує.

Від Іркутська до Олександрівського цвинтаря 11 кілометрів. Із двадцяти гектарів виділеної під поховання площі наразі зайнято лише чотири.

"Якби я хотів сховати масове поховання подалі від цікавих очей, я ховав би там", — зауважив колишній директор одного з іркутських цвинтарів.

Всі інші міські цвинтарі використовують давно, на них важко знайти велику та порожню ділянку, яку, очевидно, доведеться ще розширювати.

Журналісти пишуть, могили розташовані у п'ять рядів. За ними готується третя, вже викопано більше десятка порожніх могил.

Відомо, що у цій місцевості за зиму земля промерзає на глибину 2-2,8 метра. У березні в Іркутській області ще лежить сніг, земля не встигає розмерзтися, і її доводиться відігрівати багаттями.

Видно, що деякі закриті зверху залізними листами, з-під яких піднімається дим. Вогонь розводять усередині ями, закривають металевим листом, щоб зберігалося тепло.

Ліс під "вагнерівський" цвинтар вирубували наприкінці вересня — на початку жовтня 2022 року. Фото: волонтери "Люди Байкала"

Що таке ПВК Вагнера

Приватна військова компанія "Вагнера" або група "Вагнера" — неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК "Вагнера" налічували у різний час та за різними даними, від 1350 до 2000 осіб.

Існування ПВК "Вагнера" офіційні особи у Росії заперечують. Кремль лише визнає, що у приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном. Найманство заборонено статтею 359 КК РФ, проте у Держдумі та МЗС РФ висловлюються пропозиції узаконити у Росії приватні військові компанії.

Одними з джерел фінансування ПВК у ЗМІ називають секретні статті витрат Міноборони РФ, а також бізнесмена Євгена Пригожина, наближеного до президента Росії Володимира Путіна. Його ще називають "кухарем Путіна".

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: УНІАН

Пригожин про завершення війни

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.

Пригожин стверджує, що Росія вже досягла поставленої мети, знищивши значну частину активного чоловічого населення України та захопивши території. Він закликає Росію "намертво закріпитися" на захоплених територіях.

Нагадаємо, 16 квітня був проведений обмін військовополоненими, імовірно, без дозволу міністерства оборони Росії. Євген Пригожин пішов на такий обмін, аби повернути важливих для ПВК "Вагнер" людей.