Хоронят в мерзлую землю и не говорят родным: под Иркутском нашли неизвестное кладбище вагнеровцев

На Александровском кладбище заняты могилами четыре гектара из двадцати. Фото: волонтеры "Люди Байкала"

Под Иркутском обнаружили неизвестное кладбище погибших в Украине военных. Он расположен рядом с известным погребением вагнеровцев на Александровском кладбище. Первое — "Аллея героев" из 13 могил у центрального входа, второе — 53 могилы наемников ППК "Вагнер" в дальнем углу кладбища.

Об этом сообщают журналисты издания "Люди Байкала".

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О смерти некоторых из погребенных родственники узнали от самих журналистов. В "Вагнере" просто заявляют, что такого кладбища вообще не существует.

От Иркутска до Александровского кладбища 11 км. Из двадцати гектаров выделенной под погребение площади занято всего четыре.

"Если бы я хотел спрятать массовое захоронение подальше от интересных глаз, я бы прятал там", — заметил бывший директор одного из иркутских кладбищ.

Все остальные городские кладбища используют давно, на них трудно найти большой и пустой участок, который, очевидно, придется расширять.

Журналисты пишут, могилы расположены в пять рядов. За ними готовится третья, уже выкопано более десятка пустых могил.

Известно, что в этой местности за зиму земля промерзает на глубину 2-2,8 метра. В марте в Иркутской области еще лежит снег, земля не успевает размёрзнуть, и ее приходится отогревать кострами.

Видно, что некоторые закрыты сверху железными листьями, из-под которых поднимается дым. Огонь разводят внутри ямы, закрывают металлическим листом, чтобы сохранялось тепло.

Лес под "вагнеровское" кладбище вырубали в конце сентября — начале октября 2022 года. Фото: волонтеры "Люди Байкала"

Что такое ЧВК Вагнера

Частная военная компания "Вагнера" или группа "Вагнера" — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК "Вагнера" насчитывали в разное время и по разным данным, от 1350 до 2000 человек.

Существование ЧВК "Вагнера" официальные лица в России отрицают. Кремль только признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за границей. Наемничество запрещено статьей 359 УК РФ, однако в Госдуме и МИД РФ высказываются предложения узаконить в России частные военные компании.

Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называют секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина".

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: УНИАН

Пригожин о завершении войны

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

Пригожин утверждает, что Россия уже достигла поставленных целей, уничтожив значительную часть активного мужского населения Украины и захватив территории. Он призывает Россию "намертво закрепиться" на захваченных территориях.

Напомним, 16 апреля был произведен обмен военнопленными, предположительно, без разрешения министерства обороны России. Евгений Пригожин пошел на такой обмен, чтобы вернуть важных для ЧВК "Вагнер" людей.