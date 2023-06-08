Хто наказав знищити Каховську гідроелектростанцію: заява представника ГУР

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Фото: УНІАН

За підривом Каховської ГЕС стоїть керівництво Російської Федерації. Зміна законодавства за тиждень до вибуху викриває злочинний намір кремлівської влади.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Читайте також:

Розслідування триває

Українська сторона продовжує збирати докази чергового російського злочину — підриву Каховської ГЕС.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір", — наголосив Андрій Юсов.

Хто стоїть за вибухом

Він зазначив, що як непрямі, так і прямі докази свідчать про те, що за цілеспрямованим знищенням української гідроелектростанції стоїть військово-політичне керівництво Росії.

Представник Головного управління розвідки нагадав, що за тиждень до підриву ГЕС в Російській Федерації змінили законодавство. Зміни ці дозволяють росіянам ігнорувати техногенні катастрофи у воєнний час і не розраховувати наслідки таких катастроф.

"Здається, ― це явка з повинною", ― підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.