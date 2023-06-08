Кто приказал уничтожить Каховскую гидроэлектростанцию: заявление представителя ГУР

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото: УНИАН

За подрывом Каховской ГЭС стоит руководство Российской Федерации. Изменение законодательства за неделю до взрыва разоблачает преступное намерение кремлевских властей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Расследование продолжается

Украинская сторона продолжает собирать доказательства очередного российского преступления — подрыва Каховской ГЭС.

"Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас активно идет ее сбор", — подчеркнул Андрей Юсов.

Кто стоит за взрывом

Он отметил, что как косвенные, так и прямые доказательства говорят о том, что за целенаправленным уничтожением украинской гидроэлектростанции стоит военно-политическое руководство России.

Представитель Главного управления разведки напомнил, что за неделю до подрыва ГЭС в Российской Федерации изменили законодательство. Эти изменения позволяют россиянам игнорировать техногенные катастрофы в военное время и не рассчитывать последствия таких катастроф.

"Кажется, ― это явка с повинной", ― подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.