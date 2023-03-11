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Хто не може бути мобілізованим в Україні: перелік

11 березня 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За станом здоров’я не підлягають мобілізації громадяни, які мають інвалідність
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку мобілізації в Україні після повномасштабного вторгнення рф ухвалюються нові правила щодо призову на військову службу. Деякі категорії громадян не підлягають мобілізації, серед них учні та студенти закладів професійної освіти, чоловіки старше 60 років та інші.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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Деталі

Примусово не можуть бути мобілізованими:

  • Чоловіки старші 60 років;
  • громадяни, які непридатні до військової служби;
  • громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації.

Відстрочка від призову надається через такі причини:

  • Сімейні обставини,
  • стан здоров’я;
  • здобуття освіти або подовження професійної діяльності;
  • звільнення від мобілізації за видом діяльності;
  • заброньовані за підприємствами.

Через сімейні обставини надається відстрочення таким категоріям:

  • Особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою;
  • особам, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років, також призиваються лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання;
  • особам, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
  • особам, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);
  • особам, які виховують повнолітню (18-23 роки) дитину з інвалідністю I або II групи;
  • чоловікам та жінкам, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
  • вагітним військовослужбовцям;
  • чоловікам там жінкам, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування;
  • особі з подружжя, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину (дітей), тому з них, хто потребує відпустки для догляду за дитиною;
  • жінкам, чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Хто може бути звільненим від мобілізації за станом здоров'я:

За станом здоров’я не підлягають мобілізації громадяни, які мають інвалідність або тимчасову непридатність через стан здоров'я. Вони можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням.

Здобувачі освіти та викладачі, які мають право на відстрочення:

  • Учні та студенти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі);
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.

Не підлягають мобілізації громадяни, які мають відстрочення за видом діяльності:

Народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів — військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій, ЗСУ, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, податкової поліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, деякі категорії чиновників.

Громадяни, які заброньовані за установами, підприємствами та організаціями:

"Працівники певних органів, підприємств, організацій, установ можуть продовжувати виконувати свої посадові обов’язки в разі включення їх до списків, які відстрочують призов на військову службу під час мобілізації. Відстрочення надається протягом 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мобілізаційний план, оголошений ще 2022 року, досі не завершений. Завдання військкоматам визначає Генеральний штаб, а Міноборони лише контролює цей процес.

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