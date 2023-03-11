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Кто не может быть мобилизован в Украине: перечень

11 марта 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
По состоянию здоровья не подлежат мобилизации граждане, имеющие инвалидность
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала мобилизации в Украине после полномасштабного вторжения рф принимаются новые правила по призыву на военную службу. Некоторые категории граждан не подлежат мобилизации, среди них ученики и студенты учреждений профессионального образования, мужчины старше 60 лет и другие.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Подробности

Принудительно не могут быть мобилизованными:

  • Мужчины старше 60 лет;
  • граждане, непригодные к военной службе;
  • граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочка от призыва предоставляется по следующим причинам:

  • Семейные обстоятельства,
  • состояние здоровья;
  • получение образования или удлинение профессиональной деятельности;
  • освобождение от мобилизации по виду деятельности;
  • забронированные за предприятиями.

В силу семейных обстоятельств предоставляется отсрочка следующим категориям:

  • Лицам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Такие лица могут быть призваны на службу только с их согласия;
  • лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, также призываются только по их согласию и только по месту жительства;
  • лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • лицам, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
  • лицам, воспитывающим совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • мужчинам и женщинам, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);
  • беременным военнослужащим;
  • мужчинам там женщинам, занимающимся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе;
  • супругу, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), поэтому из них, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;
  • женщинам, мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Кто может быть освобожден от мобилизации по состоянию здоровья:

По состоянию здоровья не подлежат мобилизации граждане, обладающие инвалидностью или временной непригодностью из-за состояния здоровья. Они могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию.

Соискатели образования и преподаватели, имеющие право на отсрочку:

  • Ученики и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального предвысшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только те, кто учится на дневной или дуальной форме);
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.

Не подлежат мобилизации граждане, имеющие отсрочку по виду деятельности:

Народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники определенных органов — военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, некоторые категории чиновников.

Граждане, забронированные за учреждениями, предприятиями и организациями:

"Работники определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут продолжать выполнять свои должностные обязанности в случае включения их в списки, которые отсрочивают призыв на военную службу во время мобилизации. Отсрочка предоставляется в течение 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Напомним, мобилизационный план, объявленный еще в 2022 году, до сих пор не завершен. Задачу военкоматов определяет Генеральный штаб, а Минобороны только контролирует этот процесс.

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