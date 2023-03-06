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Резніков розповів, за яким принципом в Україні відбувається мобілізація

6 березня 2023 10:14
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
​​​​​​​Процесом мобілізації, за словами Резнікова, керує не Міністерство оборони
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Мобілізаційний план, оголошений ще 2022 року, досі не завершений. Завдання військкоматам визначає Генеральний штаб, а Міноборони лише контролює цей процес.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню “Ліга”.

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Мобілізація не завершена

Коментуючи мобілізацію в Україні, міністр оборони заявив, що цей процес досі триває.

"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений", — наголосив Резніков.

Принцип комплектування армії

Очільник Міноборони зазначив, що усім процесом керує Генеральний штаб.

"У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців,  операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців", — пояснив Резніков.

Міноборони, за його словами, лише здійснює контроль за процесом.

Цифровізація Міноборони

Також міністерство намагається змінити "паперову мішанину на цифровізований продукт".

За словами Олексія Резнікова, цей продукт уже створений, його поки що не впровадили. Цим буде займатися новий заступник міністра Віталій Дейнега.

Нагадаємо, що у період загальної мобілізації, окрім участі в бойових діях, деякі громадяни можуть залучатися до цільової мобілізації. Такі громадяни будуть допомагати ліквідовувати наслідки бойових дій.

Фото: "Ліга"

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