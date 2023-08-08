"Хтось невдало покурив": Федоров прокоментував вибухи біля Більмака

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Голос Америки

У Більмаку Пологівського району Запорізької області у вівторок, 8 серпня, було чутно вибухи. Їх було щонайменше сім.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав на своїй сторінці в Telegram.

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"Поблизу Більмака окупанти, схоже, дуже невдало покурили. Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше 7 вибухів", — розповів він.

Як раніше вже повідомлялося, поблизу Кримського мосту 5 серпня близько опівночі було чутно потужні вибухи.

Нагадаємо, у середу, 2 серпня, у ряді районів Криму пролунали потужні вибухи. У зв'язку з цим було тимчасово обмежено рух через Керченський міст.