Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Кто-то неудачно покурил": Федоров прокомментировал взрывы вблизи Бильмака arrow

"Кто-то неудачно покурил": Федоров прокомментировал взрывы вблизи Бильмака

8 августа 2023 14:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Кто-то неудачно покурил": Федоров прокомментировал взрывы вблизи Бильмака
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Голос Америки
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Бильмаке Пологовского района Запорожской области во вторник, 8 августа, были слышны взрывы. Их было не менее семи.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал на своей странице в Telegram.

Читайте также:

"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают по меньшей мере о 7 взрывах", — рассказал он.

Как ранее уже сообщалось, вблизи Крымского моста 5 августа около полуночи были слышны мощные взрывы.

Напомним, в среду, 2 августа, в ряде районов Крыма раздались мощные взрывы. В этой связи было временно ограничено движение через Керченский мост.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз