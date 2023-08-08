"Кто-то неудачно покурил": Федоров прокомментировал взрывы вблизи Бильмака

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Голос Америки

В Бильмаке Пологовского района Запорожской области во вторник, 8 августа, были слышны взрывы. Их было не менее семи.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал на своей странице в Telegram.

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"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают по меньшей мере о 7 взрывах", — рассказал он.

Как ранее уже сообщалось, вблизи Крымского моста 5 августа около полуночи были слышны мощные взрывы.

Напомним, в среду, 2 августа, в ряде районов Крыма раздались мощные взрывы. В этой связи было временно ограничено движение через Керченский мост.