"Кто-то неудачно покурил": Федоров прокомментировал взрывы вблизи Бильмака
8 августа 2023 14:34
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Голос Америки
В Бильмаке Пологовского района Запорожской области во вторник, 8 августа, были слышны взрывы. Их было не менее семи.
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал на своей странице в Telegram.
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"Вблизи Бильмака оккупанты, похоже, очень неудачно покурили. Местные жители сообщают по меньшей мере о 7 взрывах", — рассказал он.
Как ранее уже сообщалось, вблизи Крымского моста 5 августа около полуночи были слышны мощные взрывы.
Напомним, в среду, 2 августа, в ряде районов Крыма раздались мощные взрывы. В этой связи было временно ограничено движение через Керченский мост.