Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Криму пролунали потужні вибухи: що відомо arrow

У Криму пролунали потужні вибухи: що відомо

2 серпня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Криму 2 серпня - відео
Вибух у Криму. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 2 серпня, у ряді районів Криму пролунали потужні вибухи. У зв'язку з цим було тимчасово обмежено рух через Керченський міст.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Читайте також:

Вибухи у Криму 2 серпня

Повідомляється, що звуки вибухів було чути у Сімферополі, Гвардійському, Новофедорівці та інших населених пунктах.

У Гвардійському стався вибух значної потужності, що спричинило утворення димового стовпа. Джерело Радіо Свобода вказує, що в даному районі знаходиться авіабаза, підконтрольна Повітряно-космічним силам Росії. У Новофедорівці було активовано систему ППО.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

На цей час офіційні представники влади не висловлювалися з цього приводу, проте в інтернеті вже опубліковано записи, які демонструють моменти вибухів.

За звітами місцевих ЗМІ, рух через Керченський міст було припинено на короткий проміжок часу, але потім відновлено.

Не перші вибухи

Останніми тижнями подібні випадки в Криму стали частим явищем. Напередодні, у Севастополі стався сильний вибух, який було чути навіть на відстані за десятки кілометрів від епіцентру. Також деякі райони Криму, такі як Гвардійське, стали свідками неодноразових вибухів, причому у зазначених районах знаходяться ключові об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що так званий російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що над півостровом сили ППО та кошти РЕБ збили 11 безпілотників "противника". Влучення сталося до складу боєприпасів росіян у Джанкойському районі.

Також ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму було знищено російський склад БК на одному з аеродромів. Він довгий час був "занедбаний" і не використовувався.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз