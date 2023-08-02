Вибухи у Криму 2 серпня - відео

Вибух у Криму. Фото: Reuters

У середу, 2 серпня, у ряді районів Криму пролунали потужні вибухи. У зв'язку з цим було тимчасово обмежено рух через Керченський міст.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Вибухи у Криму 2 серпня

Повідомляється, що звуки вибухів було чути у Сімферополі, Гвардійському, Новофедорівці та інших населених пунктах.

У Гвардійському стався вибух значної потужності, що спричинило утворення димового стовпа. Джерело Радіо Свобода вказує, що в даному районі знаходиться авіабаза, підконтрольна Повітряно-космічним силам Росії. У Новофедорівці було активовано систему ППО.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

На цей час офіційні представники влади не висловлювалися з цього приводу, проте в інтернеті вже опубліковано записи, які демонструють моменти вибухів.

За звітами місцевих ЗМІ, рух через Керченський міст було припинено на короткий проміжок часу, але потім відновлено.

Не перші вибухи

Останніми тижнями подібні випадки в Криму стали частим явищем. Напередодні, у Севастополі стався сильний вибух, який було чути навіть на відстані за десятки кілометрів від епіцентру. Також деякі райони Криму, такі як Гвардійське, стали свідками неодноразових вибухів, причому у зазначених районах знаходяться ключові об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що так званий російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що над півостровом сили ППО та кошти РЕБ збили 11 безпілотників "противника". Влучення сталося до складу боєприпасів росіян у Джанкойському районі.

Також ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму було знищено російський склад БК на одному з аеродромів. Він довгий час був "занедбаний" і не використовувався.