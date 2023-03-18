Количество раненых вследствие обстрела Краматорска увеличилось.
Число раненых от российских ракет жителей Краматорска возросло до десяти. Три раненых мирных жителя находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Ранены в Краматорске
Количество мирных жителей Краматорска, получивших ранения в результате сегодняшних обстрелов, возросло до десяти, отметил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.
Комментарии правоохранителей
Гончаренко отметил, что это был уже второй обстрел Краматорска за сутки.
Представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева подчеркнула, что уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, сегодня, 18 марта, российские оккупанты обстреляли город Краматорск Донецкой области.
Россияне использовали кассетные боеприпасы. Они попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. Также было повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей.
По горячим следам сообщалось, что следствие атаки по меньшей мере два человека погибли и пятеро были ранены.
Фото из соцсетей