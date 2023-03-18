Окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу

Російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше дві людини загинули та п'ятеро — поранено.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Росіяни використовували касетні боєприпаси. Вони поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілей.

"Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів", — наголосив Кириленко.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки отримав серйозні пошкодження житловий комплекс.

Також ми писали, російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Цієї ночі від атаки ворога постраждало місто Новомосковськ, що на Дніпропетровщині.

Додамо, 16 березня вдень та у ніч проти 17 березня російські окупаційні війська обстріляли міста і села Харківської області. Окупанти зруйнували купу житлових будинків та господарчих споруд.