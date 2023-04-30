Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Брянській області зросла до чотирьох arrow

Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Брянській області зросла до чотирьох

30 квітня 2023 15:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Брянській області зросла до чотирьох
Пожежа, яка охопила приватні будинки через обстріл. Фото: Скріншот з відео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 30  квітня, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про чотирьох загиблих. Вони постраждали начебто внаслідок обстрілу ЗСУ.

Про це інформує губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своїх соцмережах.

Читайте також:

Бавовна в Брянській області

"Після сьогоднішнього обстрілу ЗСУ у селищі Суземка продовжуються роботи з розбору завалів зруйнованого будинку. На місці працюють усі оперативні служби", — написав Олександр Богомаз.

Він додав, що наразі під завалами виявлено та вилучено ще двох мирних жителів. Обидва загинули.

"Загалом наразі від дій українських націоналістів постраждали двоє громадян, вони доставлені до лікарні та перебувають під наглядом медиків. Загинули четверо мирних мешканців", — заявив губернатор Брянської області.

На місці події продовжуються роботи з розбирання завалів та розчищення територій. У селищі введено режим НС. Де завершено оперативні заходи, роботу розпочала комісія з оцінки збитків.

Нагадаємо, що у Брянській області РФ в ніч проти 30 квітня чути було вибухи. Влада регіону в обстрілах звинуватила Збройні сили України. Повідомляється про кілька жертв.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB