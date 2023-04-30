Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Брянській області зросла до чотирьох

Пожежа, яка охопила приватні будинки через обстріл. Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 30 квітня, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про чотирьох загиблих. Вони постраждали начебто внаслідок обстрілу ЗСУ.

Про це інформує губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своїх соцмережах.

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"Після сьогоднішнього обстрілу ЗСУ у селищі Суземка продовжуються роботи з розбору завалів зруйнованого будинку. На місці працюють усі оперативні служби", — написав Олександр Богомаз.

Він додав, що наразі під завалами виявлено та вилучено ще двох мирних жителів. Обидва загинули.

"Загалом наразі від дій українських націоналістів постраждали двоє громадян, вони доставлені до лікарні та перебувають під наглядом медиків. Загинули четверо мирних мешканців", — заявив губернатор Брянської області.

На місці події продовжуються роботи з розбирання завалів та розчищення територій. У селищі введено режим НС. Де завершено оперативні заходи, роботу розпочала комісія з оцінки збитків.

Нагадаємо, що у Брянській області РФ в ніч проти 30 квітня чути було вибухи. Влада регіону в обстрілах звинуватила Збройні сили України. Повідомляється про кілька жертв.