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Окупанти звинуватили ЗСУ у нанесенні "бавовни" по Токмаку

30 квітня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти звинуватили ЗСУ у нанесенні "бавовни" по Токмаку
Дим від вибуху. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 30 квітня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області сталися два вибухи. Окупанти говорять про те, що обстріл було здійснено з боку ЗСУ.

Про це повідомляють місцеві соцмережі.

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За словами окупантів, перший обстріл було здійснено залізничним депо, а другий — СТО. Повідомляється про можливі жертви та руйнування, проте цю інформацію поки не підтвердили офіційно.

"Знищення ворожої логістики — є одним із головних підготовчих етапів до контрнаступу ЗСУ", йдеться у повідомленні.

Ситуація в регіоні залишається напруженою через конфлікт між українськими військами та бойовиками, які окупували територію. Регулярні зіткнення та обстріли порушують перемир'я, яке було досягнуто у рамках Мінських угод.

Нагадаємо, що за минулі 24 години військові Росії завдали ряд ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Зокрема було завдано одного авіаудару.

Також ми писали, що протягом квітня із Запорізької області було евакуйовано 78 дітей. Регіональна влада намагається вивозити неповнолітніх разом із їхніми сім'ями.

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