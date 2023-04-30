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Число погибших в результате обвала дома в Брянской области возросло до четырех

30 апреля 2023 15:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Число погибших в результате обвала дома в Брянской области возросло до четырех
Пожар, охвативший частные дома из-за обстрела. Фото: Скриншот с видео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 30 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех погибших. Они пострадали якобы в результате обстрела ВСУ.

Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

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"После сегодняшнего обстрела ВСУ в поселке Суземка продолжаются работы по разбору завалов разрушенного дома. На месте работают все оперативные службы", — написал Александр Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время под завалами обнаружены и изъяты еще двое мирных жителей. Оба погибли.

"В целом от действий украинских националистов пострадали два гражданина, они доставлены в больницу и находятся под наблюдением медиков. Погибли четверо мирных жителей", — заявил губернатор Брянской области.

На месте происшествия продолжаются работы по разборке завалов и расчистке территорий. В поселке введен режим ЧС. Где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба.

Напомним, что в Брянской области РФ в ночь на 30 апреля слышались взрывы. Власти региона в обстрелах обвинили Вооруженные силы Украины. Сообщается о нескольких жертвах.

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