Число погибших в результате обвала дома в Брянской области возросло до четырех

Пожар, охвативший частные дома из-за обстрела. Фото: Скриншот с видео

Сегодня, 30 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех погибших. Они пострадали якобы в результате обстрела ВСУ.

Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

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"После сегодняшнего обстрела ВСУ в поселке Суземка продолжаются работы по разбору завалов разрушенного дома. На месте работают все оперативные службы", — написал Александр Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время под завалами обнаружены и изъяты еще двое мирных жителей. Оба погибли.

"В целом от действий украинских националистов пострадали два гражданина, они доставлены в больницу и находятся под наблюдением медиков. Погибли четверо мирных жителей", — заявил губернатор Брянской области.

На месте происшествия продолжаются работы по разборке завалов и расчистке территорий. В поселке введен режим ЧС. Где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба.

Напомним, что в Брянской области РФ в ночь на 30 апреля слышались взрывы. Власти региона в обстрелах обвинили Вооруженные силы Украины. Сообщается о нескольких жертвах.