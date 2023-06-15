Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13, — Вілкул
Учора, 14 червня, російські окупаційні війська завдали чергового терористичного акту. Росіяни вдарили в пʼятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого загинули люди. Станом на сьогодні кількість загиблих збільшилась до 13.
Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кількість загиблих у Кривому Рогу збільшилась до 13
"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13. Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16.50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу. Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя. Співчуття рідним та близьким. Смерть ворогам!" — написав Вілкул.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 15 червня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.