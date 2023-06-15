Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13, — Вілкул arrow

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13, — Вілкул

15 червня 2023 19:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13, — Вілкул
Росія обстріляла Кривий Ріг 14 червня. Фото: REUTERS/Alina Smutko
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Учора, 14 червня, російські окупаційні війська завдали чергового терористичного акту. Росіяни вдарили в пʼятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого загинули люди. Станом на сьогодні кількість загиблих збільшилась до 13.

Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Читайте також:

Кількість загиблих у Кривому Рогу збільшилась до 13

"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13. Від опіків, несумісних із життям, сьогодні о 16.50 помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 р.н., працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу. Він був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя. Співчуття рідним та близьким. Смерть ворогам!" — написав Вілкул.

 

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 13. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 15 червня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Кривий Ріг. Під удар потрапили два промислові підприємства, відомо про поранення однієї людини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB