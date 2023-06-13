Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кривому Розі знесло практично півбудинку: наслідки нічної атаки arrow

У Кривому Розі знесло практично півбудинку: наслідки нічної атаки

13 червня 2023 05:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Кривому Розі знесло практично півбудинку: наслідки нічної атаки
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Вибухи лунали у кількох регіонах. Є влучання на Харківщині та Кривому Розі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Наслідки ворожої атаки

Відомо, що росіяни вдарили цієї ночі по п'ятиповерхівці у Кривому Розі. Місцеві пишуть, що півбудинку практично немає. 

"Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані. Ймовірно, є люди під завалами", — написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок цієї ворожої атаки у місті є загиблі та поранені. Про їх кількість пообіцяв повідомити згодом.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", — написав чиновник.

Нагадаємо, цієї ночі в багатьох областях України були оголошені повітряні тривоги. За даними моніторингових груп, є загроза ракетних ударів зі стратегічної авіації РФ, а також ворог при цій атаці застосовує дрони-камікадзе.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB