У Кривому Розі знесло практично півбудинку: наслідки нічної атаки

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС України

Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Вибухи лунали у кількох регіонах. Є влучання на Харківщині та Кривому Розі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Наслідки ворожої атаки

Відомо, що росіяни вдарили цієї ночі по п'ятиповерхівці у Кривому Розі. Місцеві пишуть, що півбудинку практично немає.

"Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані. Ймовірно, є люди під завалами", — написав голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок цієї ворожої атаки у місті є загиблі та поранені. Про їх кількість пообіцяв повідомити згодом.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", — написав чиновник.

Нагадаємо, цієї ночі в багатьох областях України були оголошені повітряні тривоги. За даними моніторингових груп, є загроза ракетних ударів зі стратегічної авіації РФ, а також ворог при цій атаці застосовує дрони-камікадзе.