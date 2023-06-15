Число погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 13, — Вилкул

Россия обстреляла Кривой Рог 14 июня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Вчера, 14 июня, российские оккупационные войска нанесли очередной террористический акт. Россияне ударили в пятиэтажку в Кривом Роге, в результате чего погибли люди. По состоянию на сегодняшний день количество погибших увеличилось до 13.

Об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Число погибших в Кривом Роге увеличилось до 13

"К сожалению, жертв ракетного удара, нанесенного оккупантами по мирным кварталам Кривого Рога позавчера, стало 13. От ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня в 16.50 умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г.р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога Он был доставлен в больницу с горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Соболезнования родным и близким. Смерть врагам!" – написал Вилкул.

Число погибших в результате обстрела Кривого Рога возросло до 13. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Кривой Рог. Под удар попали два промышленных предприятия, известно о ранении одного человека.