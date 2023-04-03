Число уничтоженных Силами обороны российских оккупантов достигло 175 тысяч, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 2 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли один танк, семь бронемашин, семь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 175 160 (+610) человек ликвидировано;
- танков — 3 619 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 6 993 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 2 694 (+7) ед;
- РСЗО — 527 (+0) ед;
- средств ПВО — 280 (+1) ед;
- самолетов — 306 (+0) ед;
- вертолетов — 291 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2262 (+13);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 553 (+16) ед;
- специальной техники — 298 (+2).
Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили один пункт управления российскими войсками и три позиции средств противовоздушной обороны.
Фото: ВСУ