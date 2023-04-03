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Число уничтоженных Силами обороны российских оккупантов достигло 175 тысяч, — Генштаб

3 апреля 2023 08:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники ведут борьбу с российскими оккупационными войсками
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 2 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, семь бронемашин, семь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 175 160 (+610) человек ликвидировано;
  • танков — 3 619 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 993 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 2 694 (+7) ед;
  • РСЗО — 527 (+0) ед;
  • средств ПВО — 280 (+1) ед;
  • самолетов — 306 (+0) ед;
  • вертолетов — 291 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2262 (+13);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 553 (+16) ед;
  • специальной техники — 298 (+2).

Потери русской армии на 3 апреля

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили один пункт управления российскими войсками и три позиции средств противовоздушной обороны.

Фото: ВСУ

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