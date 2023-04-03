ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів, — Генштаб

Збройні сили України завдають ударів окупантам

ЗСУ відбили понад 70 атак противника. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Удари по позиціях окупантів

Інформація станом на ранок 3 квітня щодо російського вторгнення:

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 пункт управління

3 райони зосередження живої сили

3 позиції засобів протиповітряної оборони

6 інших важливих об’єктів ворога

Нагадаємо, що в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Українські військові 1 квітня відбили понад 50 ворожих атак, а також завдали низки успішних ударів по позиціях росіян.