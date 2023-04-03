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ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів, — Генштаб

3 квітня 2023 07:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Збройні сили України завдають ударів окупантам
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

ЗСУ відбили понад 70 атак противника. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Удари по позиціях окупантів

Інформація станом на ранок 3 квітня щодо російського вторгнення:

  • Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 1 пункт управління
  • 3 райони зосередження живої сили 
  • 3 позиції засобів протиповітряної оборони
  • 6 інших важливих об’єктів ворога 

Нагадаємо, що в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Українські військові 1 квітня відбили понад 50 ворожих атак, а також завдали низки успішних ударів по позиціях росіян. 

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