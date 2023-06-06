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Кількість знищених військ та техніки РФ різко зросла за останню добу, — Генштаб

6 червня 2023 09:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кількість знищених військ та техніки РФ різко зросла за останню добу, — Генштаб
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу Сили оборони знищили понад 800 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

Протягом 5 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 800 російських окупантів. Для порівняння — за попередню добу ліквідованих росіян було орієнтовно 400.

Крім того, загарбники за добу втратили майже 60 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 12 танків, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем. За попередню добу росіяни втратили трохи більше 30 одиниць важкої військової техніки.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 860 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 543 (+20) од.;
  • артилерійських систем — 3 603 (+36) од.;
  • РСЗВ — 590 (+6) од.;
  • засобів ППО — 351 (+2) од.;
  • літаків — 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 299 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 212 (+23) од.;
  • крилатих ракет — 1171 (+35) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 332 (+20) од.;
  • спеціальної техніки — 489 (+5) од.
Втрати російської армії на 6 червня
Втрати російської армії на 6 червня
Інфографіка: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.

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