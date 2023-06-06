Кількість знищених військ та техніки РФ різко зросла за останню добу, — Генштаб
За минулу добу Сили оборони знищили понад 800 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
Протягом 5 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 800 російських окупантів. Для порівняння — за попередню добу ліквідованих росіян було орієнтовно 400.
Крім того, загарбники за добу втратили майже 60 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 12 танків, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем. За попередню добу росіяни втратили трохи більше 30 одиниць важкої військової техніки.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано;
- танків — 3 860 (+12) од.;
- бойових броньованих машин — 7 543 (+20) од.;
- артилерійських систем — 3 603 (+36) од.;
- РСЗВ — 590 (+6) од.;
- засобів ППО — 351 (+2) од.;
- літаків — 313 (+0) од.;
- гелікоптерів — 299 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 212 (+23) од.;
- крилатих ракет — 1171 (+35) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 332 (+20) од.;
- спеціальної техніки — 489 (+5) од.
Нагадаємо, що за минулу добу російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.