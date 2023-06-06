Кількість знищених військ та техніки РФ різко зросла за останню добу, — Генштаб

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили понад 800 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

Протягом 5 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 800 російських окупантів. Для порівняння — за попередню добу ліквідованих росіян було орієнтовно 400.

Крім того, загарбники за добу втратили майже 60 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 12 танків, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем. За попередню добу росіяни втратили трохи більше 30 одиниць важкої військової техніки.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано;

танків — 3 860 (+12) од.;

бойових броньованих машин — 7 543 (+20) од.;

артилерійських систем — 3 603 (+36) од.;

РСЗВ — 590 (+6) од.;

засобів ППО — 351 (+2) од.;

літаків — 313 (+0) од.;

гелікоптерів — 299 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 212 (+23) од.;

крилатих ракет — 1171 (+35) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 332 (+20) од.;

спеціальної техніки — 489 (+5) од.

Втрати російської армії на 6 червня

Інфографіка: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.