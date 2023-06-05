ЗСУ за добу знищили три десятки важкої техніки росіян і понад 400 окупантів, — Генштаб

Український військовий льотчик на війні. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили понад 400 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

Протягом 4 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 410 російських окупантів.

Крім того, росіяни за добу втратили понад 30 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 11 танків, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем, а також 14 безпілотників різних типів.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано;

танків — 3 848 (+11) од.;

бойових броньованих машин — 7 523 (+11) од.;

артилерійських систем — 3 567 (+12) од.;

РСЗВ — 584 (+1) од.;

засобів ППО — 349 (+5) од.;

літаків — 313 (+0) од.;

гелікоптерів — 298 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 189 (+14) од.;

крилатих ракет — 1136 (+4) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 312 (+7) од.;

спеціальної техніки — 484 (+5) од.

Втрати російської армії на 5 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати у режимі реального часу.