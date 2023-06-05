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ЗСУ за добу знищили три десятки важкої техніки росіян і понад 400 окупантів, — Генштаб

5 червня 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили три десятки важкої техніки росіян і понад 400 окупантів, — Генштаб
Український військовий льотчик на війні. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу Сили оборони знищили понад 400 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Протягом 4 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 410 російських окупантів. 

Крім того, росіяни за добу втратили понад 30 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 11 танків, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем, а також 14 безпілотників різних типів.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 848 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 523 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 3 567 (+12) од.;
  • РСЗВ — 584 (+1) од.;
  • засобів ППО — 349 (+5) од.;
  • літаків — 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 298 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 189 (+14) од.;
  • крилатих ракет — 1136 (+4) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 312 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 484 (+5) од.
Втрати російської армії на 5 червня 2023 року
Втрати російської армії на 5 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати у режимі реального часу.

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