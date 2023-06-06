Число уничтоженных войск и техники РФ резко возросло за последние сутки, — Генштаб

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили более 800 российских оккупантов на фронтах войны в Украине. Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

В течение 5 июня украинские войска уничтожили на фронтах российско-украинской войны около 800 российских оккупантов. Для сравнения — за предыдущие сутки ликвидированных россиян было ориентировочно 400.

Кроме того, захватчики за сутки потеряли почти 60 единиц тяжелой военной техники — речь идет о 12 танках, 20 бронемашинах и 36 артиллерийских системах. За предыдущие сутки россияне потеряли немногим более 30 единиц тяжелой военной техники.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 211 150 (+800) человек ликвидировано;

танков — 3 860 (+12) ед.;

боевых бронированных машин — 7 543 (+20) ед.;

артиллерийских систем — 3 603 (+36) ед.;

РСЗО — 590 (+6) ед.;

средств ПВО — 351 (+2) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 299 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 212 (+23) ед.;

крылатых ракет — 1171 (+35) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 332 (+20) ед.;

специальной техники — 489 (+5) ед.

Потери русской армии на 6 июня

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, что за минувшие сутки российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.