Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кинули напризволяще: в Шебекіно люди змушені вибиратися з-під обстрілів самотужки arrow

Кинули напризволяще: в Шебекіно люди змушені вибиратися з-під обстрілів самотужки

1 червня 2023 16:24
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Шебекіно влада вимкнула телефон та залишила жителів наодинці з обстрілами
Місто Шебекіно в РФ після обстрілу. Фото: росЗМІ
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Білгородська влада в РФ вимкнула телефони для допомоги жителям Шебекіно. А тим, хто покинув район, не виплачують компнсації. 

Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.

Читайте також:

Подробиці

Як повідомляють місцеві пабліки, російське місто Шебекіно, населення якого складає 40 тисяч жителів, став практично порожнім. Через обстріли люди змушені тікати, але роблять це самотужки. Місцева влада у четвер опублікувала номери мобільних телефонів для допомоги з евакуацією, але жоден з них не працює. 

Одна з місцевих жительок каже, що у неї не вистачає коштів, щоб орендувати житло. Але влада відмовляється виплачувати компенсації. 

"Компенсація на самостійну оренду житла не передбачена", — відповів їй голова Шебекинського району Володимир Жданов.

Як додає ще один житель Шебекіно, влада не відміняє плату за комунальні послуги та дають дозвіл на відстрочку кредитів. 

"Як не накопичити борги за комунальні послуги яких на даний момент ми не потребуємо?", — обурюється чоловік.

Водночас, губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що внаслідок обстрілів відомо про 6 загиблих та 40 постраждалих осіб. Але у районі не поспішають вводити режим НС. Це дозволяє регіональній владі не надавати мешканцям округу житло, а також не компенсувати оренду орендованих квартир у разі від'їзду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Бєлгородщині відбувається хаос. Влада відмовилася проводити випускні іспити і палить документи.  

Додамо, що губернатор Бєлгородської області поскаржився на обстріли та розповів усі подробиці. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB