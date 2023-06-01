У Шебекіно влада вимкнула телефон та залишила жителів наодинці з обстрілами

Місто Шебекіно в РФ після обстрілу. Фото: росЗМІ

Білгородська влада в РФ вимкнула телефони для допомоги жителям Шебекіно. А тим, хто покинув район, не виплачують компнсації.

Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.

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Подробиці

Як повідомляють місцеві пабліки, російське місто Шебекіно, населення якого складає 40 тисяч жителів, став практично порожнім. Через обстріли люди змушені тікати, але роблять це самотужки. Місцева влада у четвер опублікувала номери мобільних телефонів для допомоги з евакуацією, але жоден з них не працює.

Одна з місцевих жительок каже, що у неї не вистачає коштів, щоб орендувати житло. Але влада відмовляється виплачувати компенсації.

"Компенсація на самостійну оренду житла не передбачена", — відповів їй голова Шебекинського району Володимир Жданов.

Як додає ще один житель Шебекіно, влада не відміняє плату за комунальні послуги та дають дозвіл на відстрочку кредитів.

"Як не накопичити борги за комунальні послуги яких на даний момент ми не потребуємо?", — обурюється чоловік.

Водночас, губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що внаслідок обстрілів відомо про 6 загиблих та 40 постраждалих осіб. Але у районі не поспішають вводити режим НС. Це дозволяє регіональній владі не надавати мешканцям округу житло, а також не компенсувати оренду орендованих квартир у разі від'їзду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Бєлгородщині відбувається хаос. Влада відмовилася проводити випускні іспити і палить документи.

Додамо, що губернатор Бєлгородської області поскаржився на обстріли та розповів усі подробиці.