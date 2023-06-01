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Бросили на произвол судьбы: в Шебекино люди вынуждены выбираться из-под обстрелов самостоятельно

1 июня 2023 16:24
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Шебекино власти выключили телефон и оставили жителей наедине с обстрелами
Город Шебекино в РФ после обстрела. Фото: росСМИ
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Белгородские власти в РФ выключили телефоны для помощи жителям Шебекино. А тем, кто покинул район, не выплачивают компенсацию.

Об этом сообщают росСМИ в Telegram.

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Как сообщают местные паблики, российский город Шебекино, население которого составляет 40 тысяч человек, стал практически пустым. Из-за обстрелов люди вынуждены бежать, но делают это самостоятельно. Местные власти в четверг опубликовали номера мобильных телефонов для помощи с эвакуацией, но ни один из них не работает.

Одна из местных жительниц говорит, что у нее не хватает средств, чтобы арендовать жилье. Но власти отказываются выплачивать компенсации.

"Компенсация на самостоятельную аренду жилья не предусмотрена", — ответил ей глава Шебекинского района Владимир Жданов.

Как добавляет еще один житель Шебекино, власти не отменяют плату за коммунальные услуги и не дают разрешение на отсрочку кредитов.

"Как не накопить долги за коммунальные услуги в которых на данный момент мы не нуждаемся?", — возмущается мужчина.

В то же время, губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в результате обстрелов известно о 6 погибших и 40 пострадавших. Но в районе не спешат вводить режим ЧС. Это позволяет региональным властям не предоставлять жильцам округа жилье, а также не компенсировать аренду арендованных квартир в случае отъезда.

 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белгородской области происходит хаос. Власти отказались проводить выпускные экзамены и курят документы.

Добавим, что губернатор Белгородской области пожаловался на обстрелы и рассказал все подробности.

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