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Кірбі: Україна сама вирішуватиме щодо ударів по РФ

1 червня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кірбі: Україна сама вирішуватиме щодо ударів по РФ
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сполучені Штати Америки не вказують Україні, які цілі уражати і так само не вказують, як українські сили мають вести бойові дії. Це вирішує виключно Україна.

Таке заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Про це повідомляє агенція Rеuters

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"Ми забезпечуємо їх навчанням, обладнанням, поради — та боже, ми навіть разом із ними займаємось ситуаційним моделюванням, аби допомогти планувати подальші дії", — підкреслив Кірбі.

Також Кірбі додав, що Президент Зеленський і військове керівництво вирішують, що будуть робити з військової точки зору. І саме вони вирішують, що робити з обладнанням, яке їм надали.

При цьому Кірбі заявив, що США отримали від Києва запевнення про невикористання винищувачів F-16 для ударів по РФ.

"І ці запевнення в нас є на різних рівнях: не лише з боку Зеленського, а й із інших високопосадовців оборонного сектора в Україні", — заявив Кірбі. 

Нагадаємо, найбільша перевага літаків F-16 полягає у тому, що вони є багатофункціональними і дозволяють виконувати багато різних завдань. Українська армія, імовірно, отримає ці літаки у жовтні чи листопаді. 

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