Кирби: Украина сама будет решать относительно ударов по РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки не указывают Украине, какие цели поражать и также не указывают, как украинские силы должны вести боевые действия. Это решает исключительно Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает агентство Rеuters.

Читайте также:

"Мы обеспечиваем их обучением, оборудованием, советы — и боже, мы даже вместе с ними занимаемся ситуационным моделированием, чтобы помочь планировать дальнейшие действия", — подчеркнул Кирби.

Также Кирби добавил, что Президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать с военной точки зрения. И именно они решают, что делать с оборудованием, которое им предоставили.

При этом Кирби заявил, что США получили от Киева заверение о неиспользовании истребителей F-16 для ударов по РФ.

"И эти заверения у нас есть на разных уровнях: не только со стороны Зеленского, но и других высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора в Украине", — заявил Кирби.

Напомним, наибольшее преимущество самолетов F-16 заключается в том, что они многофункциональны и позволяют выполнять много различных задач. Украинская армия, вероятно, получит эти самолеты в октябре или ноябре.