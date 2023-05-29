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Полковник ВПС США розповів, як F-16 допоможе легко перемагати росіян восени

29 травня 2023 09:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Полковник ВПС США розповів, як F-16 допоможе легко перемагати росіян восени
Полковник Джеффрі Фішер. Фото: Facebook-сторінка Фішера
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія, імовірно, отримає літаки F-16 у жовтні чи листопаді. Використання інфрачервоних сенсорів в таких умовах серйозно змінить ситуацію на фронті на користь України.

Про це розповів у інтерв’ю полковник Військово-повітряних сил США у відставці Джеффрі Фішер.

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Багатофункціональність F-16

За словам Джеффрі Фішера, найбільша перевага літаків F-16 полягає у тому, що вони є багатофункціональними і дозволяють виконувати багато різних завдань.

"Він (літак F-16. — Ред.) може діяти "повітря-земля", "повітря-повітря", може придушувати ворожу протиповітряну оборону", — зазначив американський льотчик.

Переваги в осінній війні

Фішер припустив, що ці літаки надійдуть на озброєння Збройних сил України у жовтні чи листопаді.

В таких умовах, за словами полковника ВПС США, важливо було б обладнати їх інфрачервоними сенсорами.

"Це створить справді чудову можливість для F-16 використовувати це проти російських сил на полі бою, які виділяють тепло, чи це двигун танка або багаття посеред лісу, або командний намет, який має нагрівальний елемент", — наголосив Джеффрі Фішер.

Таким чином, бойовий простір стане дуже легким для розпізнавання пілотами F-16, що створить зручні умови для повітряних атак Сил оборони України.

Нагадаємо, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

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