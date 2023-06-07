Кірбі відповів Лаврову, який заявив про ескалацію через передачу F-16 Україні
У Білому домі відреагували на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він говорив, що передача винищувачів F-16 для України призведе до ескалації.
Міністру РФ відповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, передає "Європейська правда".
Реакція США на заяви Лаврова
"Перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну", — наголосив Кірбі.
Він повідомив, що винищувачі F-16 будуть надані Україні в рамках довгострокових оборонних потреб.
Російський міністр заявив, що західні країни нібито готуються до продовження ескалації війни. За словами Лаврова, одна з модифікацій F-16 здатна нести ядерну зброю.
Кірбі додав, що це не Сполучені Штати Америки розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як Лавров, Путін та Пєсков.
Нагадаємо, МЗС Росії відреагувало на нещодавні антиросійські санкції. У Москві заявили, що закривають вʼїзд для півтисячі американців.
Також ми писали, що Офіс Президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16, що очікується протягом кількох місяців. Глава ОП Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.
Додамо, у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.