Кірбі відповів Лаврову, який заявив про ескалацію через передачу F-16 Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У Білому домі відреагували на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Він говорив, що передача винищувачів F-16 для України призведе до ескалації.

Міністру РФ відповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, передає "Європейська правда".

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Реакція США на заяви Лаврова

"Перше, що я хотів би сказати міністру Лаврову: якщо ви стурбовані українським військовим потенціалом, то вам слід забрати свої війська і покинути Україну", — наголосив Кірбі.

Він повідомив, що винищувачі F-16 будуть надані Україні в рамках довгострокових оборонних потреб.

Російський міністр заявив, що західні країни нібито готуються до продовження ескалації війни. За словами Лаврова, одна з модифікацій F-16 здатна нести ядерну зброю.

Кірбі додав, що це не Сполучені Штати Америки розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як Лавров, Путін та Пєсков.

Нагадаємо, МЗС Росії відреагувало на нещодавні антиросійські санкції. У Москві заявили, що закривають вʼїзд для півтисячі американців.

Також ми писали, що Офіс Президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16, що очікується протягом кількох місяців. Глава ОП Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.

Додамо, у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.