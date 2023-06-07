Кирби ответил Лаврову, который заявил об эскалации из-за передачи F-16 Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Белом доме отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он говорил, что передача истребителей F-16 для Украины приведет к эскалации.

Министру РФ ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга, передает "Европейская правда".

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Реакция США на заявления Лаврова

"Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вы обеспокоены украинским военным потенциалом, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину", — подчеркнул Кирби.

Он сообщил, что истребители F-16 будут предоставлены Украине в рамках долгосрочных оборонных нужд.

Российский министр заявил, что западные страны якобы готовятся к продолжению эскалации войны. По словам Лаврова, одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие.

Кирби добавил, что не Соединенные Штаты Америки разбрасываются безрассудной ядерной риторикой, а такие люди, как Лавров, Путин и Песков.

Напомним, МИД России отреагировал на недавние антироссийские санкции. В Москве заявили, что закрывают въезд для полтысячи американцев.

Также мы писали, что Офис Президента Украины усердно работает над ускорением процесса поставки первых истребителей F-16, что ожидается в течение нескольких месяцев. Глава ОП Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.

Добавим, в военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместную учебу украинских пилотов.