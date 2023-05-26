Україна може отримати F-16 від Нідерландів після навчання, — ЗМІ
Нідерланди можуть передати Україні свої винищувачі F-16. Ймовірно, це відбудеться після навчання українських пілотів. Наразі уряд Нідерландів обговорює це питання.
Про це повідомляє Bloomberg.
Винищувачі F-16 для України
На озброєнні армії Нідерландів є 42 одиниці F-16. З них використовують лише 24, попри те, що вони залишаються придатними для польотів.
У грудні минулого року Нідерланди відклали продаж Dra ken International десяти винищувачів із тих, якими не користуються. Причину такого рішення не назвали.
Речниця Міноборони країни заявила, що уряд обговорить поставку F-16 в Україну трохи пізніше, адже зараз тривають навчання.
Нагадаємо, українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.
Також ми писали, що у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.
Додамо, українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.