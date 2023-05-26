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Україна може отримати F-16 від Нідерландів після навчання, — ЗМІ

26 травня 2023 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна може отримати F-16 від Нідерландів після навчання, — ЗМІ
Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нідерланди можуть передати Україні свої винищувачі F-16. Ймовірно, це відбудеться після навчання українських пілотів. Наразі уряд Нідерландів обговорює це питання.

Про це повідомляє Bloomberg.

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На озброєнні армії Нідерландів є 42 одиниці F-16. З них використовують лише 24, попри те, що вони залишаються придатними для польотів.

У грудні минулого року Нідерланди відклали продаж Dra ken International десяти винищувачів із тих, якими не користуються. Причину такого рішення не назвали. 

Речниця Міноборони країни заявила, що уряд обговорить поставку F-16 в Україну трохи пізніше, адже зараз тривають навчання.

Нагадаємо, українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

Додамо, українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

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