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Кислиця пояснив, чому розслідування підриву Каховської ГЕС неможливе

9 червня 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кислиця пояснив, чому розслідування підриву Каховської ГЕС неможливе
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Facebook Кислиці
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС неможливе. ООН і Червоний Хрест мусять подбати про населення на затопленому лівобережжі Дніпра, окупованому росіянами.

Про це повідомляє видання "Укрінформ".

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Розслідування неможливе

Сергій Кислиця заявив журналістам, що розібратися у всіх деталях підриву Каховської ГЕС зараз неможливо, оскільки Україна не контролює територію, де була розташована знищена окупантами гідроелектростанція.

"Ви можете зробити логічний висновок, що будь-яке розслідування за нинішніх умов окупації та відмови окупаційної влади від співпраці неможливе", — підкреслив український дипломат.

ООН і Червоний Хрест

Він нагадав, що окупанти самі не займаються евакуацією населення і не дають робити це іншим.

"Навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації", — наголосив Кислиця.

Представник України при ООН зазначив, що чекає тиску на росіян з боку міжнародних організацій, таких, як ООН чи Червоний Хрест.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини. 

Додамо, 8 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір на ділянці вище колишньої станції неможливий.

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