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Кислица объяснил, почему расследование подрыва Каховской ГЭС невозможно

9 июня 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кислица объяснил, почему расследование подрыва Каховской ГЭС невозможно
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Facebook Кислицы
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Расследование причин взрыва на Каховской ГЭС невозможно. ООН и Красный Крест должны позаботиться о населении на затопленном левобережье Днепра, оккупированном россиянами.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

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Расследование невозможно

Сергей Кислица заявил журналистам, что разобраться во всех деталях подрыва Каховской ГЭС сейчас невозможно, поскольку Украина не контролирует территорию, где находилась уничтоженная оккупантами гидроэлектростанция.

"Вы можете сделать логический вывод, что любое расследование в нынешних условиях оккупации и отказа оккупационных властей от сотрудничества невозможно", — подчеркнул украинский дипломат.

ООН и Красный Крест

Он напомнил, что оккупанты сами не занимаются эвакуацией населения и не дают делать это другим.

"Даже их военные сидят на деревьях, ожидая эвакуации", — подчеркнул Кислица.

Представитель Украины при ООН отметил, что ожидает давления на россиян со стороны международных организаций, таких как ООН или Красный Крест.

Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонщины.

Добавим, 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор на участке выше прежней станции невозможен.

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