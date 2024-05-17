Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Китаю не цікава сучасна зброя РФ arrow

Китаю не цікава сучасна зброя РФ

17 травня 2024 05:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Китай не зацікавлений у закупівлі російської техніки та озброєння
Лідери Китаю та Росії. Фото: Алексей Майшев
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Розвичаючи свій ВПК, Китай втрачає інтерес до сучасної техніки та озброєння Росії. Але продовжує купувати у РФ двигуни радянських винищувачів. 

Про це пише Financial Times.

Читайте також:

КНР потрібні двигуни радянських винищувачів

Китай — другий найбільший у світі покупець російської зброї. Але зараз у КНР роблять ставку на власні військові технології, кажуть автори публікації, посилаючись на джерела, близькі до Міноборони РФ. 

"Пекін зацікавлений у деяких авіаційних системах РФ, які є в останньому поколінні винищувачів. До всього іншого, КНР продовжує закуповувати двигуни радянських моделей, оскільки власне виробництво поки що не задовольняє потреб", — зазначає Financial Times.

Мене ще кілька років, і Китаю взагалі не будуть цікаві російські авіарозробки. Функція РФ для Китаю змінюється.

Під час можливої війни в Тайвані Китай розглядає РФ як постачальника енергоносіїв і продуктів, адже США можуть влаштувати морську блокаду, зазначила представниця Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Ми також повідомляли, що російські окупанти вчаться протистояти українським морським дронам старим озброєнням.

Нагадаємо, Північна Корея відправила Росії велику кількість снарядів.

Китай
зброя
ЗСУ
технології
винищувач
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ