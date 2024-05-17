Китай не зацікавлений у закупівлі російської техніки та озброєння

Лідери Китаю та Росії. Фото: Алексей Майшев

Розвичаючи свій ВПК, Китай втрачає інтерес до сучасної техніки та озброєння Росії. Але продовжує купувати у РФ двигуни радянських винищувачів.

Про це пише Financial Times.

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КНР потрібні двигуни радянських винищувачів

Китай — другий найбільший у світі покупець російської зброї. Але зараз у КНР роблять ставку на власні військові технології, кажуть автори публікації, посилаючись на джерела, близькі до Міноборони РФ.

"Пекін зацікавлений у деяких авіаційних системах РФ, які є в останньому поколінні винищувачів. До всього іншого, КНР продовжує закуповувати двигуни радянських моделей, оскільки власне виробництво поки що не задовольняє потреб", — зазначає Financial Times.

Мене ще кілька років, і Китаю взагалі не будуть цікаві російські авіарозробки. Функція РФ для Китаю змінюється.

Під час можливої війни в Тайвані Китай розглядає РФ як постачальника енергоносіїв і продуктів, адже США можуть влаштувати морську блокаду, зазначила представниця Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Ми також повідомляли, що російські окупанти вчаться протистояти українським морським дронам старим озброєнням.

Нагадаємо, Північна Корея відправила Росії велику кількість снарядів.