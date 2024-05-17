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Китаю не интересно современное оружие РФ

17 мая 2024 05:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Китай не заинтересован в закупке российской техники и вооружения
Лидеры Китая и России. Фото: Алексей Майшев
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Развивая свой ВПК, Китай теряет интерес к современной технике и вооружению России. Но продолжает покупать у РФ двигатели для советских истребителей.

Об этом пишет Financial Times.

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КНР нужны двигатели советских истребителей

Китай — второй крупнейший в мире покупатель российского оружия. Но сейчас в КНР делают ставку на собственные военные технологии, говорят авторы публикации, ссылаясь на источники, близкие Минобороны РФ.

"Пекин заинтересован в некоторых авиационных системах РФ, которые находятся в последнем поколении истребителей. Ко всему прочему, КНР продолжает закупать двигатели советских моделей, поскольку собственное производство пока не удовлетворяет потребностт", — отмечает Financial Times.

Пройдет еще несколько лет и Китаю вообще не будут интересны российские авиаразработки. Функция РФ для Китая меняется.

В ходе возможной войны в Тайване Китай рассматривает РФ как поставщика энергоносителей и продуктов, ведь США могут устроить морскую блокаду, отметила представитель Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Мы также сообщали, что российские оккупанты учатся противодействовать украинским морским дронам старым вооружением.

Напомним, Северная Корея отправила России большое количество снарядов.

Китай
оружие
ВСУ
технологии
истребитель
Россия

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