Флот РФ показав, чим планує відбивати атаки сучасних українських дронів камікадзе

Російський військовий під час навчань кораблів Тихоокеанського флоту. Фото: МО РФ

У Міноборони Росії показали кадри з військових навчань кораблів Тихоокеанського флоту. Російські окупанти тренувались в Японському морі відбивати атаки сучасних українських морських дронів.

Про це у четвер, 16 травня, повідомили у Міноборони РФ. Фото навчань показали ЗМІ.

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Українські військові оглядачі пишуть, що для протидії дронам-камікадзе ЗСУ росіяни використовують стару техніку та озброєня. Наприклад, сучасні військові кораблі оснащують додатковими кулеметами часів Другої світової війни. А бійці, задіяні у навчанні, відстрілюються по умовних цілях із звичайних автоматів Калашникова.

Російський військовий тренується відбивати атаку дрона-камікадзе на автоматі Калашникова. Фото: МО РФ

Також на знімках помітили радянський станковий кулемет зразка 1938 року. Ймовірно, Росія використовує його через нестачу більш сучасних моделей великокаліберних кулеметів.

"Вогонь ведеться просто кудись в бік уявної цілі, а не по мішені. Тобто цінність таких стрільб — відповідна. До того ж дрони зазвичай атакують уночі", — зауважує оглядач видання Defense Express.

Кого так бояться росіяни

Надводний безпілотник, якому вчаться протидіяти росіяни, називається Magura V5. Це власна розробка українських інженерів, яку презентували влітку 2023 року. Magura V5 може виконувати різні операції: спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, а також атакувати ворожі цілі.

Морський ударний дрон Magura V5. Фото: mods.com

Нагадаємо, у ГУР розповіли про унікальність морського дрона Magura V5, він вже завдав збитків Росії на 500 млн доларів. Також ми детально розповідали про тактико-технічні характеристики морського дрона.

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