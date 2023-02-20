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Київ готовий відповісти рф на річницю війни, — ВСУ

20 лютого 2023 19:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київ готовий відповісти рф в річницю війни - відповідь ВСУ
Спікер командування ВПС України Юрій Ігнат
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Речник командування ВПС України Юрій Ігнат повідомив, що Київ готовий відреагувати на будь-які можливі "провокаційні дії" росії у зв'язку з річницею вторгнення в Україну. Чиновник не уточнив, які загрози можуть виникнути, проте зазначив, що якщо росія вдасться до провокаційних дій 23, 24 або 25 лютого, то ВПС України будуть знаходитися на чергуванні 24 години на добу, 7 днів на тиждень і готові реагувати.

Про це пише CNN.

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Чиновник не уточнив будь-які можливі конкретні загрози, але сказав, що якщо росіяни вдадуться до якихось "провокаційних дій" 23, 24 або 25 лютого, ВПС України "на чергуванні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, наша робота має бути завжди готовий".

Варто уточнити, що вторгнення росії в Україну почалося 24 лютого 2022, а 23 лютого у рф відзначається День захисника Вітчизни.

Нагадаємо, що спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в сакральні для росії дати 23-24 лютого від неї очікується посилена активність. Готуються певні можливі провокації.

За словами Ігната, ворог почав застосовувати змінену тактику при запуску ракет і може поповнювати втрати повітряних суден, але наголосив, що знищених літаків у них було більше, ніж будь-коли. При цьому Ігнат відкинув можливість скупчення російської авіації біля кордону з Україною, але наголосив, що є понад 700 летальних апаратів на окупованих територіях.

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