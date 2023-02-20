Киев готов ответить рф в годовщину войны - ответ ВСУ

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что Киев готов отреагировать на любые возможные "провокационные действия" России в связи с годовщиной вторжения в Украину. Чиновник не уточнил, какие угрозы могут возникнуть, однако отметил, что если Россия предпримет провокационные действия 23, 24 или 25 февраля, то ВВС Украины будут находиться на дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и готовы реагировать.

Об этом пишет CNN.

Киев готов дать отпор рф

Чиновник не уточнил какие-либо возможные конкретные угрозы, но сказал, что если русские предпримут какие-то "провокационные действия" 23, 24 или 25 февраля, ВВС Украины "на дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, наша работа должен быть всегда готов".

Стоит уточнить, что вторжение россии в Украину началось 24 февраля 2022 года, а 23 февраля в рф отмечается День защитника Отечества.

Напомним, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в сакральные для рф даты 23-24 февраля от нее можно ожидать усиленной активности. Готовятся определенные возможные провокации.

По словам Игната, враг начал применять измененную тактику при запуске ракет и может пополнять потери воздушных судов, но подчеркнул, что уничтоженных самолетов у них было больше, чем когда-либо. При этом Игнат отверг возможность скопления российской авиации у границы с Украиной, но подчеркнул, что есть более 700 летальных аппаратов на оккупированных территориях.