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Кладовище техніки: Сирський показав, як ЗСУ знищили бронемашину РФ

21 липня 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кладовище техніки: Сирський показав, як ЗСУ знищили бронемашину РФ
Знищення військової техніки РФ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.

Відповідне відео Олександр Сирський розмістив у соцмережах.

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"Працює 66-а ОМБр. Цвинтар орківської техніки успішно поповнено", — каже Сирський.

Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки трьома різними способами: спочатку використано безпілотник для атаки танка з гранатою. Далі було залучено ПТРК для ракетного удару з військової техніки. Завершальний момент показує бронемашину, що димить, з якої вистрибують два російські військовослужбовці.

Нагадаємо, що українські воїни не втомлюються знищувати ворожу техніку. На передовій відзначилися бійці 120 окремого розвідувального батальйону ЗСУ. За допомогою дронів вони знищили танки супротивника.

 

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