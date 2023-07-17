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Сырский показал, как работают снайперы ВСУ на передовой

17 июля 2023 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сырский показал, как работают снайперы ВСУ на передовой
Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с ходом работы снайперской группы Вооруженных сил Украины. Так, на кадрах видно, как украинские защитники успешно уничтожают врага на передовой.

Об этом командующий сообщил в Telegram.

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"Работает группа "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого. А когда они работают, о*ки всегда умирают", — написал Сырский.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночь. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".

Также мы сообщали, что на восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

Добавим, что Силы обороны Украины продолжают успешно контрнаступать на всех участках фронта. К тому же ВСУ, вероятно, изменили стратегию ведения боевых действий для того, чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.

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