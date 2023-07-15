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Сырский показал, как бойцы ВСУ уничтожили вражеские танки дронами-камикадзе

15 июля 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сырский показал, как бойцы ВСУ уничтожили вражеские танки дронами-камикадзе
Бойцы ВСУ уничтожили вражеский танк. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские воины не устают уничтожать вражескую технику. На передовой отличились бойцы 120 отдельного разведывательного батальона ВСУ. С помощью дронов они уничтожили танки противника.

Работу ВСУ и их "птичек" в Telegram обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Работа ВСУ на передовой

Александр Сырский показал, как работают бойцы группы "Асгард", подразделение "Очі", 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на FPV-камикадзе.

"Во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв"", — написал генерал.

Из видео видно, как меткими выстрелами наши защитники уничтожают 2 танка россиян.

Сырский также отметил хорошую работу украинских защитников.

Напомним, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.

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