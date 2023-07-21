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Кладбище техники: Сырский показал, как ВСУ уничтожили бронемашину РФ

21 июля 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кладбище техники: Сырский показал, как ВСУ уничтожили бронемашину РФ
Уничтожение военной техники РФ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.

Соответствующее видео Александр Сырский разместил в соцсетях.

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Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники тремя различными способами: в начале использован беспилотник для атаки танка с гранатой. Далее был задействован ПТРК для ракетного удара по военной технике. Завершающий момент показывает дымящуюся бронемашину, из которой выпрыгивают двое российских военнослужащих. 

Напомним, что украинские воины не устают уничтожать вражескую технику. На передовой отличились бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. С помощью дронов они уничтожили танки противника.

 

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