Кладбище техники: Сырский показал, как ВСУ уничтожили бронемашину РФ

Уничтожение военной техники РФ. Фото: скриншот

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поделился записью действий 66 ОМБр ВСУ против техники ВС РФ. Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники.

Соответствующее видео Александр Сырский разместил в соцсетях.

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"Работает 66-я ОМБр. Кладбище орковской техники успешно пополнено", — говорит Сырский

Видеоматериал демонстрирует уничтожение российской бронетехники тремя различными способами: в начале использован беспилотник для атаки танка с гранатой. Далее был задействован ПТРК для ракетного удара по военной технике. Завершающий момент показывает дымящуюся бронемашину, из которой выпрыгивают двое российских военнослужащих.

Напомним, что украинские воины не устают уничтожать вражескую технику. На передовой отличились бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. С помощью дронов они уничтожили танки противника.