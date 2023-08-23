Клименко розповів про жертв внаслідок обстрілу Сумської області

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Сьогодні, 23 серпня, російські окупанти обстріляли місто Ромни в Сумській області. Ворог знищив школу та вбив щонайменше двох людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС", — розповів Клименко.

За його словами, ще троє людей отримали поранення. Наразі є інформація, що під завалами знаходяться ще двоє працівників школи.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Також ми писали, що вранці, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.