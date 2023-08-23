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Клименко розповів про жертв внаслідок обстрілу Сумської області

23 серпня 2023 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Клименко розповів про жертв внаслідок обстрілу Сумської області
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 серпня, російські окупанти обстріляли місто Ромни в Сумській області. Ворог знищив школу та вбив щонайменше двох людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС", — розповів Клименко.

За його словами, ще троє людей отримали поранення. Наразі є інформація, що під завалами знаходяться ще двоє працівників школи.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Також ми писали, що вранці, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. 

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