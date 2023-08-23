Клименко розповів про жертв внаслідок обстрілу Сумської області
Сьогодні, 23 серпня, російські окупанти обстріляли місто Ромни в Сумській області. Ворог знищив школу та вбив щонайменше двох людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Обстріл Сумської області
"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС", — розповів Клименко.
За його словами, ще троє людей отримали поранення. Наразі є інформація, що під завалами знаходяться ще двоє працівників школи.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.
Також ми писали, що вранці, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі.