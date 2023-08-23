Клименко рассказал о жертвах в результате обстрела Сумской области
Сегодня, 23 августа, российские оккупанты обстреляли город Ромны в Сумской области. Враг уничтожил школу и убил по меньшей мере двух человек.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Обстрел Сумской области
"В Ромнах Сумской области россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС", — рассказал Клименко.
По его словам, еще три человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще двое работников школы.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.
Также мы писали, что утром, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.