Клименко рассказал о жертвах в результате обстрела Сумской области

Спасатели работают на месте обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Сегодня, 23 августа, российские оккупанты обстреляли город Ромны в Сумской области. Враг уничтожил школу и убил по меньшей мере двух человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"В Ромнах Сумской области россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС", — рассказал Клименко.

По его словам, еще три человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще двое работников школы.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Спасатели работают на месте обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Спасатели работают на месте обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что утром, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.