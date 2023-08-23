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Клименко рассказал о жертвах в результате обстрела Сумской области

23 августа 2023 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Клименко рассказал о жертвах в результате обстрела Сумской области
Спасатели работают на месте обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 августа, российские оккупанты обстреляли город Ромны в Сумской области. Враг уничтожил школу и убил по меньшей мере двух человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"В Ромнах Сумской области россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов. Их тела деблокировали спасатели ГСЧС", — рассказал Клименко.

По его словам, еще три человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще двое работников школы.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Спасатели работают на месте обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Спасатели работают на месте обстрела в Сумской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что утром, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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