Клоун року: підписники Пригожина не оцінили рішення про повернення найманців

Власник ПВК "Вагнер"Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ.

Підписники власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не оцінили його рішення про повернення найманців у табори. Понад 220 тисяч поставили емоджі "клоун" під його голосовим повідомленням.

Про це можна побачити на сторінці "Пресс-служба Пригожина" в Telegram.

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Оцінка підписників Пригожина

Під голосовим повідомленням Пригожина про пирипинення військового перевороту вже стоїть понад 220 тисяч емоджі "клоун". Не виключено, що ця цифра збільшуватиметься і надалі.

Підписники не розуміють і висміюють кухаря Путіна. Мовляв, кашу заварив, а їсти мають її інші.

Нагадаємо, в Офісі Президента України також розчаровані вибором Пригожина.

Також ми писали, що Олександр Лукашенко домовився ПВК "Вагнер". Він нібито поговорив із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Після цього у телефонній розмові Путін подякував Лукашенку за допомогу у переговорах.