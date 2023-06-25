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Клоун року: підписники Пригожина не оцінили рішення про повернення найманців

25 червня 2023 00:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Клоун року: підписники Пригожина не оцінили рішення про повернення найманців
Власник ПВК "Вагнер"Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Підписники власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не оцінили його рішення про повернення найманців у табори. Понад 220 тисяч поставили емоджі "клоун" під його голосовим повідомленням.

Про це можна побачити на сторінці "Пресс-служба Пригожина" в Telegram.

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Оцінка підписників Пригожина

Під голосовим повідомленням Пригожина про пирипинення військового перевороту вже стоїть понад 220 тисяч емоджі "клоун". Не виключено, що ця цифра збільшуватиметься і надалі. 

Підписники не розуміють і висміюють кухаря Путіна. Мовляв, кашу заварив, а їсти мають її інші. 

Нагадаємо, в Офісі Президента України також розчаровані вибором Пригожина. 

Також ми писали, що Олександр Лукашенко домовився ПВК "Вагнер". Він нібито поговорив із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Після цього у телефонній розмові Путін подякував Лукашенку за допомогу у переговорах. 

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